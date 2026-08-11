Hatay’daki temaslarının ardından Kahramanmaraş’a geçen Öztürkler, kentteki programı kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’i, ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Valilik Şeref Defterini imzalayan Öztürkler, burada yaptığı açıklamada, Anavatan Türkiye’de Kıbrıs Türk halkına gösterilen sevgi ve yakınlığın kendilerine güç verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren ortaya koyduğu kahramanlık mücadelesinin birçok noktada örnek teşkil ettiğini belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı ile Kahramanmaraş halkının ortak bir tarih ve kaderi paylaştığını ifade etti. Öztürkler, birlikte oldukça güçlenen bir millet olduklarını da söyledi.

Deprem felaketinin bölgede ağır yaralar açtığını dile getiren Öztürkler, yaraların kısa sürede sarılması ve yeniden inşa çalışmalarının hızla tamamlanmasının Türkiye’nin gücünü ortaya koyduğunu, süreci dünyanın da dikkatle izlediğini ve bunun Anavatan’ın güçlü kurumsal yapısını gösterdiğini söyledi.

Öztürkler, milli savunma ve yerli savunma sanayisinde ortaya konulan başarıların yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası alandaki liderliğinden KKTC’nin de yararlandığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının günümüz koşullarında büyük ölçüde geçerliliğini yitirdiğini söyleyen Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yüksek bir oyla kabul edilen “Terörsüz Türkiye” düzenlemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ortaya konulan vizyonun Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Öztürkler, bu büyük vizyonu ortaya koyan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öztürkler, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için de teşekkür etti.

-Ünlüer

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise Asrın Felaketi’nin ardından kentte deprem yaralarının hızla sarıldığını belirtti.

Ünlüer, kent genelinde 84 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, geriye kalan az sayıdaki hak sahibinin de kısa süre içerisinde evlerine kavuşacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i de ziyaret etti.

Belediye Şeref Defteri’ni imzalayan Öztürkler’e, Görgel tarafından kentte yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projelere ilşkin brifing verildi.

Görgel, ziyarette Maraş'a TBMM tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde verilen "Kahraman" unvanı beratının bir örneğini Başkan Öztürkler’e takdim etti.

Öztürkler, temasları çerçevesinde Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ile de bir araya geldi.