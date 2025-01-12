Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Başkan Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkünün bu topraklarda yaşaması ve bayrağının özgürce dalgalanabilmesi için şehitlerin göstermiş olduğu fedakarlıkların, asla unutulmayacağını söyledi.

Merhum babasının Türkiye’de Harbiye’ye eğitime giden ilk komutanlardan olduğunu anımsatan Başkan Öztürkler, 1960 olaylarını yaşamış ve 1974’te savaşmış bir ailenin ferdi olduğunu vurguladı.

Şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıkmanın her Kıbrıslı Türkün görevi olduğunu kaydeden Öztürkler, İçişleri Bakanı olduğu dönemde şehit ailelerine verilen arsaların eksikliklerinin tamamlanması adına büyük bir hassasiyet gösterdiğini anımsattı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise Başkan Öztürkler’e yeni görevinde başarılar diledi.

Benan, Öztürkler’le İçişleri Bakanlığı döneminden beri tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını, İçişleri Bakanlığı görevinde yapmış olduğu kıymetli çalışmaları Meclis’te de yapacağına olan inancını dile getirdi.

Kabulde dernek yetkilileri tarafından Başkan Öztürkler’e yeni baskısı yapılan şehitler albümü de takdim edildi.