Öztürkler, Ercan Havalimanı eski terminal binasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali alanında incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 1-4 Mayıs tarihleri arasında, Ercan Havalimanı eski terminal binasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanında incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Öztürkler’e incelemeleri sırasında TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz eşlik etti.

- Öztürkler: “Tarihi anı birlikte yaşayalım”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TEKNOFEST KKTC’ye sayılı günler kaldığını belirterek, “Heyecanımız gün geçtikte artıyor. Hazırlıkları yerinde inceledikçe, bu organizasyonun büyüklüğü ve KKTC için ne kadar önemli olduğu daha iyi idrak ediliyor.” dedi.

TEKNOFEST’in dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olduğunu kaydeden Öztürkler, havacılık, uzay ve teknolojinin kalbinin 1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de atacağını dile getirdi.

Yetkililerden aldığı bilgilere göre yaklaşık 45 bin üzerinde yarışmacının kayıt yaptırdığını aktaran Öztürkler, 15 binin üzerinde takımın ise yarışmalara katılmak için başvuru yaptığını kaydetti.

Herkesi etkinliğe katılmaya ve tarihi anı birlikte yaşamaya davet eden Öztürkler, konuşmasında “Tarihi fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Şu anda online kayıtlar devam ediyor ve ücretsizdir. Online kayıtta sıkıntı yaşayanlar, burada bireysel olarak da kayıtlarını yapabilirler.” ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST KKTC’nin her yaştan insana hitap edeceğini ve unutulmayacak anların yaşanacağını dile getiren Öztürkler, birçok etkinliğe kendisinin de katılacağını belirtti.

- 6 ana ve 13 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC; teknoloji firmaları, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle hayat bulacak.

TEKNOFEST KKTC’de her yaştan ziyaretçiye farklı etkinlikler sunacak; hava gösterilerine, konserlere, sergilere, atölyelere, simülasyonlu deneyim alanlarına, planetaryum, fuar etkinliklerine ve öğrencilere özel uçuş etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 6 ana kategori ve 13 alt kategoride yarışmalar da düzenlenecek.