Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nin 81. dönem mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, okul birincisine diplomasını takdim eden Öztürkler, öğrencilere, okul yönetimine ve velilere hitaben bir konuşma yaptı.

Öztürkler, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi mezunu olduğunu anımsatarak, lise yıllarının bireylerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Eğitimin önemine vurgu yapan Öztürkler, “Bu kürsüye çıkarken birçok değerli öğretmenimi, birlikte çalıştığım eğitim gönüllülerini gördüm. Bu onurlu ve huzurlu mesleği icra etmenin mutluluğu bir ömür sürüyor. Bugün siyasetteyiz, ama siyaset bittiğinde bizi biz yapan öğretmenlik mesleği olacaktır” dedi.

Velilere de seslenen Öztürkler, bir evladı yetiştirmenin kolay olmadığını dile getirerek, “Sizlerin emeği paha biçilemez. Bugün evlatlarınız lise mezunu olarak ya hayata atılacak ya da üniversite ve diğer eğitim yollarıyla hayatlarını şekillendirecekler” diye konuştu.

Öztürkler, gençlerin aldığı eğitimle kazandıkları bilgi ve değerlerin hayat yolculuklarında rehber olacağına inandığını söyleyerek, “Edindiğiniz birikimle, kendinize güvenerek ilerlemeye devam edin. Gelecekte sizleri daha aydınlık ve güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ziya Öztürkler, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, öğretmenlere teşekkürler etti.

Mezuniyet töreni, hatıra fotoğrafları ve kep atma seremonisiyle sona erdi.