Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, iki devletli çözümden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, Avrupa Birliği’ne (AB), Kıbrıs Türk halkının haklarına saygı duyulması yönünde çağrı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Öztürkler Almanya’da yayın yapan Kanal Avrupa’nın canlı yayın konuğu olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Baskısı programında, gazeteciler Ali Çalışkan ve Mustafa Tığlı ile Türk-Bir Başkanı ve Hakikat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Öztürkler, 1974 Mutlu Barış Harekâtı’ndan sonra KKTC’nin ilan edildiğini hatırlatarak, izolasyona rağmen Kıbrıs Türk halkının, kendi topraklarında yılmadan, inatla ve kararlı bir şekilde özgürce yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Programda Annan Planı dönemine değinen Öztürkler, o süreçte Güney Kıbrıs’ı ödüllendiren Brüksel’in, bugün hâlâ aynı politikayı sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni siyasete ilişkin de mesajlar veren Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde ödün vermeyeceklerini vurguladı.

Öztürkler, 50 yılı aşkındır federasyon görüşmeleri yapıldığını ve geçen bunca zamana rağmen bir çözüme ulaşılamadığını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek amacının Kıbrıs Türk halkını izole ederek kendi yönetimlerinin bir parçası haline getirmek istediğini söyledi.

KKTC ve Türkiye bayraklarının her zaman dalgalanmaya devam edeceğini söyleyen Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci üye statüsü ve TÜRKPA üyeliğinin büyük bir kazanım olduğunun altını çizen Öztürkler, Avrupa Birliği’nin, KKTC’nin tüm iyi niyetine rağmen hâlâ cezalandırıcı tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.