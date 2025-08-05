"Kıbrıs meselesi yıllardır aynı zihniyet tarafından sabote ediliyor"

Öztürkler, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, barışın önündeki en büyük engelin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirterek, bu durumun tarih boyunca defalarca belgelerle ortaya konduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs meselesinin yıllardır aynı zihniyet tarafından sabote edildiğini ifade eden Öztürkler, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, darbe yapan, Annan Planı’na hayır diyen Crans Montana’da müzakere masasını deviren hep aynı anlayış” dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti. Öztürkler, ziyareti sırasında Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun KKTC ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

-"Gerçeklerin çarpıtılması"

Rum Meclis Başkanı Dimitriu’nun Rum tarafını “tutarlı ve çözüm yanlısı” şeklinde tanımlamasını "gerçeklerin çarpıtılması" olarak nitelendiren Öztürkler, “Kamera açıkken barış konuşan, kapandığında çözüm masasını deviren zihniyet ta kendileridir” dedi.

Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini ve Türk askerinin adadan gitmeyeceğini de söyledi.

Rum tarafının diplomasiyi sadece görünürlük ve prestij aracı olarak değerlendirdiğini vurgulayan Öztürkler, Güney Kıbrıs’taki siyasi aktörlerin reyting ve oy kaygısıyla hareket ettiğini dile getirdi.

Rum tarafının uluslararası zirveleri çözüm üretmek yerine iç kamuoyuna siyasi vitrin sunmak amacıyla kullandığını belirten Öztürkler, “Güney Kıbrıs, her zirveyle yeni bir sezon açıyor ancak çözüm sahne dekorunun ötesine geçemiyor” dedi.

Diplomatik platformların şeffaflık ve samimiyetten uzak şekilde politik hesaplarla yönlendirildiğini de ifade eden Öztürkler, Rum Yönetimi'nin yabancı güçlerle kurduğu ilişkileri eleştirdi. Öztürkler, “Ülkelerini yabancı çıkarların oyun alanına çevirenlerin, başkalarına uzlaşmazlık suçlaması yöneltmesi trajikomik bir durumdur” diyerek diplomatik samimiyeti sorguladı.

Öztürkler, “Eğer sahici bir çözüm istiyorlarsa önce aynaya baksınlar, sonra tarihe” ifadelerini kullandı. Zihniyet değişmeden müzakere masalarının kurulmasının anlam taşımayacağını belirten Öztürkler, Rum liderliğine Kıbrıs tarihine objektif bir pencereden bakmaları çağrısında bulundu. “Aynı kilit, farklı anahtarla açılmaz” diyen Öztürkler, sorunun çözümü için zihinsel dönüşümün şart olduğunu dile getirdi.

-Esenyel

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de, Kıbrıs Türk halkının, TMT ruhuyla varını yoğunu ortaya koyan kahraman mücahitlerin cesareti, fedakârlığı sayesinde bugün bu adada yaşam hakkı elde ettiğinin altını çizdi.

-Cemal

Sönmezliler Ocağı Asbaşkanı Akay Cemal de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’le ilgili olarak yazılan çirkin yazıları protesto ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.