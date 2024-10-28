Öztürkler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile ilan edilen Cumhuriyetin 101. yılına ulaşmasının gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramıdır. I. Dünya Savaşı yenilgisinin ardından Anadolu halkının Mustafa Kemal Paşa önderliğinde işgalcilere karşı verdiği Millî Mücadele, 1923 yılında zafer ile sonuçlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet İnönü ile birlikte bir yasa değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştur.

Anayasa'nın birinci maddesinin, Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli, halkın kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir, şeklinde değiştirilmesi kabul edilmiş ve Mustafa Kemal Paşa liderliğinde bugün Türk Milletini bir arada tutan güç olarak Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Kıbrıs Türkleri tarihsel süreç boyunca, ilk andan itibaren Cumhuriyeti'nin ilkelerini benimsemiştir.

Atatürk ilke ve inkılaplarını kendine rehber edinen Kıbrıs Türkü, Cumhuriyetin vermiş olduğu ruhla adadaki varlık mücadelesini sürdürmüştür.

Yıllar boyunca maruz kaldığı onca sıkıntılardan sıyrılıp bugün devlet kurarak geleceğe aydınlıkla bakan Kıbrıs Türkleri için Cumhuriyet, en büyük yol gösterici olmaya devam edecektir.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile bu aydınlık yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Türk milletini istiklaline kavuşturan bu gücü bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor ve Cumhuriyetimizin 101. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”