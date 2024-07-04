Öztürkler, “17 yılda 11 af geçirildi, önemli olan aflara gerek kalmayacak tedbirleri alabilmektir”

Dünkü Meclis oturumunda konuşan bir önceki içişleri bakanı, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bir önceki af yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçirdiklerini, o dönem bir önceki aftan yararlanabilenlerin yararlanamayacağına yönelik maddeler koyduklarını kaydetti.

Öztürkler, “17 yılda 11 af geçirildi, önemli olan aflara gerek kalmadan ne gibi çözümlerin alınması gerektiğidir” dedi.

Af yasalarına gerek kalmaması için, E-vize otomasyon sisteminin yürürlüğe girmesi, düzensiz göçle mücadele merkezinin de aktif ve doğru şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Öztürkler, bunların yürürlüğe girmesi elzemdir.

Öztürkler, DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu'nun verilerle doğru bir şekilde çalıştırılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Nüfus konusunun ülkenin geleceğinin planlamasında ciddi bir önem arz ettiğini dile getiren Öztürkler, gerçekçi ve doğru veri için paydaşlarla plan ve programların ortaya konması gerektiğini kaydetti.

Mekansal Adres ve Kayıt Sisteminin bir an önce hayata geçmeli…

MAKS projesinin bir an evvel yürürlüğe girmesinin gerekliliğini Mecliste dile getiren Öztürkler, tüm belediyelerin sistemi kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Bu verilerin ortaya konmasının İstatistik Kurumu verileri için de önem taşıdığını söyleyen Öztürkler, nüfus verilerinin sadece sayı değil, eğitim düzeyi, demografik durum, sağlık, yaş aralıkları gibi alanlardaki verilerinde doğru tespiti için önem arz ettiğini vurguladı.

Öztürkler, e-devletin de önemli olduğunu söyleyerek, veriye hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacağını kaydetti.