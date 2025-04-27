Özmerhan Group ve Çukurova Group'ndan Stratejik Hamle

Kıbrıs'ın köklü ve saygın kuruluşlarından Özmerhan Group, Türkiye sanayisinin devlerinden Çukurova Group ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle yeni bir döneme giriyor. Bu ortaklık, adanın hem üretim hem de lojistik altyapısını önemli ölçüde güçlendirmesi beklenirken, ekonomik ve sosyal kalkınmaya da ivme kazandıracağı öngörülüyor.

Özmerhan Group'un gerçekleştirdiği özel lansmanda, şirketin 1990'lı yıllara uzanan başarı hikayesi ve büyüme stratejileri detaylı bir şekilde aktarıldı. Özmerhan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arhun, lansmanın açılış konuşmasında grubun kuruluşundan bugüne kat ettiği mesafeyi ve vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Arhun, "Özmerhan Group olarak, kurulduğumuz günden bu yana Kıbrıs ekonomisine değer katma ve bölgemizde öncü olma hedefiyle hareket ettik. Kaliteli ürünlerimiz, güvenilir hizmet anlayışımız ve sürekli gelişim prensibimizle sektörlerimizde önemli başarılara imza attık," dedi.

2001 yılında kurulan Özmerhan Finans ve Yatırım Şirketi ile kurumsal bir yapıya kavuşan grup, ardından inşaat sektöründe Özmerhan Construction Ltd. ile Lefkoşa Yenikent merkezli projeleriyle adından söz ettirdi. Kaliteli ve modern tasarım anlayışıyla Kuzey Kıbrıs genelinde güvenilir bir marka haline geldi. 2011 yılı ise Özmerhan Group için yeni bir sektöre giriş anlamına geldi. Özmerhan Trading'in kuruluşuyla gıda sektörüne adım atan şirket, başlangıçta toz şeker ithalatı ve karton bardak üretimi yaparken, zamanla ürün yelpazesini genişleterek birçok ülkeden çeşitli gıda ve alkollü içeceklerin ithalatını gerçekleştirmeye başladı. Haspolat'ta bulunan 5.000 metrekarelik modern tesisleri sayesinde operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıran grup, sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi. Otomotiv sektöründe de önemli bir yere sahip olan Özmerhan Group, Japonya ve İngiltere'den yaptığı araç ithalatıyla başladığı bu alanda, Opel bayiliği alarak büyümesini sürdürdü ve bölgedeki en güvenilir otomotiv markalarından biri haline geldi. Özmerhan Group, Türkiye'nin sanayi devi Çukurova Group ile gerçekleştirdiği bu stratejik ortaklıkla yeni bir sayfa açıyor. Özellikle forklift, jeneratör ve depo içi istifleme ekipmanları alanında uzmanlaşmış olan Çukurova Group'un bilgi birikimi ve teknolojik üstünlüğü, bu iş birliğinin sadece ticari bir ortaklık olmanın ötesine geçerek, Özmerhan Group'un teknolojik altyapısını ve lojistik süreçlerini önemli ölçüde geliştirmesi bekleniyor. 1923 yılında temelleri atılan Çukurova Holding'in köklü geçmişi, sektördeki liderliği ve teknolojiye verdiği önem, bu iş birliğine büyük bir değer katıyor. Çukurova Group'un geniş ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım ağı sayesinde, Özmerhan Group müşterilerine sadece yüksek kaliteli ürünler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yenilikçi çözümler ve uzun vadeli bir vizyon da sunma imkanına kavuşacak.

Ömer Arhun, bu stratejik ortaklığın önemine değinerek, "Çukurova Group gibi Türkiye'nin önde gelen bir sanayi deviyle güçlerimizi birleştirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda Kıbrıs ekonomisi için de önemli bir dönüm noktasıdır. Çukurova Group'un teknolojik birikimi ve sektördeki deneyimi sayesinde, hizmet kalitemizi daha da artıracak, müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi sunacak ve bölgemizin lojistik altyapısının gelişmesine katkıda bulunacağız," ifadelerini kullandı.

Bu stratejik ortaklığın, Özmerhan Group'un büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamasının yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik dinamiklerine de olumlu yansımaları olması bekleniyor. Yeni yatırım ve iş olanaklarının devam etmesi, bölgedeki istihdama katkı sağlaması ve yerel ekonomiyi canlandırması öngörülüyor.

Ömer Arhun lansmanda yaptığı konuşmada, her sektörde "en iyisini sunma" misyonlarını yineleyerek, bugüne kadar kendilerine destek olan tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür etti. Özellikle bu yeni ve önemli dönemde yanlarında olan Çukurova Group'a duydukları minneti dile getiren Arhun, bu iş birliğinin uzun soluklu ve başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı. Bu ortaklık, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da lansmanda yaptığı konuşmada, Özmerhan Group ve Çukurova Group arasındaki bu stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptı. Tatar, "Bugün burada, Kıbrıs ekonomisi için umut verici ve önemli bir iş birliğine tanıklık ediyoruz. Özmerhan Group'un köklü geçmişi ve Çukurova Group'un sanayi alanındaki deneyimi birleşerek, adımızın ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu tür ortaklıklar, yeni yatırım olanakları yaratmanın yanı sıra, gençlerimiz için de istihdam imkanları sunmaktadır. Özellikle Sayın Ömer Arhun'un vizyoner liderliği ve Özmerhan Group'un bölgeye olan inancı takdire şayandır. Her iki grubu da bu vizyoner adımlarından dolayı tebrik ediyor, iş birliklerinin uzun soluklu ve başarılı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.