Polisten verilen bilgiye göre, Nezif Özhançer’e yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.

Güzelyurt’ta 1 Ağustos’ta Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerince, Özhançer’in ikametgahında kanunsuz uyuşturucu mesele soruşturmasıyla ilgili arama yapılırken, Özhançer tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutmuş, rahatsızlanması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisine kaldırılmıştı. Özhançer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.