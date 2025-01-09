Küçük için Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve AKM’de tören düzenlenecek

Lefkoşa, 9 Ocak 25 (TAK): Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 41’inci ölüm yıl dönümü olan 15 Ocak Çarşamba günü anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.

Saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, ardından yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ve sonrasında yapacağı konuşmayla sona erecek.

-AKM’de Anma Programı

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.15'te yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak program, Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla devam edecek.

Program, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Oratoryosu ile tamamlanacak.