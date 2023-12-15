Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, birliğe kayıtlı olmadan kimsenin mesleklerini icra edemeyeceklerini vurguladı.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, birliğe kayıtlı olmayanların aykırı hareket etmeleri halinde mahkum edilebileceğine, 2017 yılında kurulan birliğin emin adımlarla ülkedeki hemşirelik ve ebeliğin otoritesi olmuş durumda olduğuna dikkat çekti.

Özgöçmen, üç yıla yakın pandemide aktif çalışan kişiler olmalarından dolayı çalışmaların aksamasına rağmen faaliyetlerini yeniden hızlandırdıkları belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde birliğe kayıtlı olmayan hemşire ve ebelerin mesleklerini icra edemeyeceklerine dikkat çeken Özgöçmen, aykırı davranan hemşire ve ebelerin yargılanarak mahkum edilebileceklerini kaydetti.

Ülkemizde birliğe kayıtlı olmayan bir kişi hakkında açılan davanın neticelenerek mahkemelerce ilk kez mahkum edildiğini de kaydeden Özgöçmen, bu tarihi kararı tüm üye ve kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirtti.

Ülkede diploması olmayan veya olsa bile birliğe kayıtlı olmadan kimsenin mesleklerini icra edemeyeceklerini hatırlatan Özgöçmen, “Aykırı hareket etmeleri halinde mahkum edilebileceklerini bir kere daha paylaşır ve hatırlatırız.” ifadelerini kullandı.