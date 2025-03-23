Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Dokunulmazlık Komitesi’nde görev alacak Ulusal Birlik Partili üyelerin belirlenmesi için Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulundu.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, adaletin tecelli etmesinin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Komite’de görev alacak milletvekillerinin isimlerinin verilmediğinden dolayı bir gecikme yaşandığına dikkat çeken Özersay, “Meclis İç Tüzüğü’nün ve adaletin gereği; hızlı hareket ederek yargılamanın önünün açılması ve mahkemenin karar verebilmesi için dokunulmazlığın kaldırılmasıdır.” dedi; söz konusu gecikmenin Meclis İç Tüzüğü’nün ihlali anlamını taşıdığını savundu.

“Biz bu işin peşini bırakmayacağımızı defalarca açıkladık. Bundan kaçamazlar, hukuk kuralları çok açıktır. Komitenin kurulmasını geciktirmek hukuksuzluktur, adaletin tecellisine müdahale anlamı taşır.” diyen Özersay, komitenin derhal kurulması ve hızlıca çalışmasına imkan yaratılması talebinde bulundu.