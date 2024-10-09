Özersay, Üstel'in UBP kurultayında kendisine destek veren bazı isimlere verdiği sözleri tutmadığını iddia ederek, bu vaatleri yerine getirmemek için Üstel ve çevresinden bazı milletvekillerinin bilinçli olarak "hayır" oyu kullandığını öne sürdü.

“HASAN KÜÇÜK’ÜN AÇIKLAMASI BİLİNÇLİ”

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan kriz hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özersay’ın iddiasına göre, UBP Milletvekili Hasan Küçük, beş muhalif milletvekilinin aslında “evet” oyu kullandığını ve bunu Başbakan Üstel’e de gösterdiklerini açıkladı. Küçük'ün bu açıklaması, Özersay’a göre Üstel’in bilinçli bir şekilde, UBP kurultayında kendisine destek veren isimlerin Meclis Başkanlığına seçilmesini engellediğini ortaya koyuyor.

"ÜNAL BEY'İN HESABI BOZULDU!"

Özersay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ünal Bey, kurultayda kendisine destek veren Faiz Bey'e, Zorlu Bey'e ve Kutlu Bey'e adaylık sözü verdi. Ancak, bilinçli bir şekilde bu sözleri tutmamak için kendisi ve çevresinden bazı milletvekilleriyle birlikte hayır oyu kullandı. Amacı, bu adayların seçilememesinin sorumluluğunu 'muhalif' vekillere yıkmaktı. Fakat Zorlu Bey’in beklenmedik çıkışı ve Meclis’in açılamaması, Ünal Bey'in hesaplarını bozdu."

Özersay, Üstel’in bu krizin arkasındaki isim olduğunu ve bu iddiaların doğru olduğuna dair Hasan Küçük’ün açıklamasına dayanarak, Üstel’in yalanlamadığını vurguladı.

"SEÇİM USULSÜZLÜĞÜ SKANDALI!"

Özersay ayrıca, oy pusulalarının kenarının katlanarak belirli kişilere gösterilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun ayrı bir skandal olduğunu belirtti. Bu durumun, demokratik bir seçim sürecini gölgelediğini söyledi.

Özersay paylaşımında şunları kaydetti:

“UBP milletvekili Hasan Küçük bir açıklama yaptı, muhalif diye tanımlanan beş UBP milletvekili olarak kendilerinin hangi oyu kullandıkları bilinsin diye oy pusulalarının kenarını katladıklarını, üstelik bunu da ÜNAL BEYE GÖSTERDİKLERİNİ yani muhalif denilen ve UBP Meclis Başkan adaylarının seçimini engelleyen kişiler olarak gösterilen beş milletvekilinin ASLINDA EVET DEDİKLERİNİ açıkladı!

Ünal beye de gösterdiklerine göre ve Ünal beyden de bu konuda bir yalanlama gelmediğine göre (ki delil de gösteriyor Hasan bey) bu söylenen büyük ihtimalle doğru. O halde Ünal bey UBP kurultayında kendisine destek vermeleri karşılığında SÖZ VERDİĞİ Faiz beye, Zorlu beye, Kutlu beye BİLEREK VE İSTEYEREK kendisi ve yakın çevresinden birkaç başka UBP milletvekiliyle birlikte HAYIR OYU KULLANDI. Bu isimlere verdiği sözü tutmaya çalıştığını aday yaparak gösterecek ancak “MUHALİF 5 UBP VEKİLİ NEDENİYLE” onları seçtiremeyecek ve bu duruma üzülecekti!!!

Tabi Ünal beyin hesaplamadığı bir şey olup Zorlu bey zorlu çıkınca ve Meclis açılamayınca işler karışmış ve hesap bozulmuş gibi duruyor. Ünal bey UBP milletvekili Hasan Küçük tarafından yapılan açıklamayı YALANLAMADIĞI SÜRECE bu krizi BİZZAT ÜNAL BEYİN YARATMIŞ OLMASI en olası ihtimaldir. Tabi UBP içinde bir başka muhalif beşli yoksa…”

Ha bu arada Meclis içi seçimde oy pusulasının kenarını katlama, oyunu birine gösterme ve benzeri şeylerin seçimlerdeki serbest iradeye ve hukuka aykırı olması da ayrı bir skandal…”