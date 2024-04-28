Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığı’nın düzenlediği konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılar da diledi.