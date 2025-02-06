Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında "hükümsüz tutuklu" olarak cezaevinde bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz ile görüşeceğini kaydetti.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, "Serdal Gündüz’ün mahkemeye gelmesini talep ettiğini, kendisine güvendiği mesajını vererek mahkemeye gelmesi halinde daha detaylı açıklamalar yapacağını ima ettiğini" belirtti.

Gündüz’ün tehdit edildiğini öne sürdüğünü söyleyen Özersay, “Belli ki konuşmak istiyor ama güvenmiyor, ifade vermesine, başka isimleri de yargılama sürecinde sanık konumuna sokmasına engel olan birileri mi var, asıl soru budur.” dedi.

Özersay, “Siyasilere uzanan itirafları olacaksa kendisini dinleyip hem baskı altında kalmaması hem de bu sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi için, bir şeylerin gizli kalmaması için kamuoyunu yargılama sürecini etkilemeyecek şekilde bilgilendireceğimizi duyurmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: rss