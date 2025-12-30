Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bir muhtar hakkında yürütülen adli süreç sonrasında ortaya çıkan uygulamayı eleştirerek, yasanın açık hükümlerinin hiçe sayıldığını savundu.

Özersay, yazılı açıklamasında, yaklaşık iki hafta önce bir muhtarın sahte kira sözleşmesi ve ikametgâh belgesi düzenleyerek para temin ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldığını, zanlıların üç gün tutuklu kaldığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini hatırlattı.

Söz konusu muhtarın mührünün alındığını ve fiilen görev yapmadığını söyleyen Özersay, bu durumda izlenecek yolun 43/2009 Sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda belirtildiğini söyledi.

Kaymakamlığın bu yasanın ilgili maddesine uygun olarak azalar arasında oylama yapması ve vekalet edecek muhtarı ona göre belirlemesi gerekirken oylama yapmadan azalardan birisini muhtarlık yapmakla görevlendirdiğini iddia eden Özersay, bunun yasaya aykırı göründüğünü ifade etti.

Yargılamanın Aralık 2026’dan önce bitmesinin belirsiz olduğunu da söyleyen Kudret Özersay, "Bu durumda yasanın gereğini yapmak en doğrusudur.” dedi.

Özersay, mevcut şartlarda İçişleri Bakanlığı’nın kendisine bağlı bulunan kaymakamlıkla temasa geçmesi ve yasanın gereğinin yapılmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.