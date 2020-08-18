Derviş Gezer

Bir de bu çıktı şimdi.
Sanki Hükümet benim.
Sanki Hükümet sokaktaki adam.
Oturmuşlar makama, yani Hükümete.
Hükümet yeri neresi? İcra yeri.
Halk adına icramecburiyeti var.
Yapın o zaman, icra edin.
Ama hayır, icraat sıfır, lafazanlık bol keseden.
Sanki Hükümet değilmiş gibi konuşmak.
Sanki Hükümet değilmiş gibi davranmak.
Bu arada her kararda imzası bulunmak.
Her kararda söz hakkı sahibi olmak.
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Şimdi random test meselesi var.
Bütün dünya random denen rastgele test yapıyor.
Sibel Siber defaatle uyardı.
Halk defaatle bağır çağır sosyal medyada haykırdı.
Bunlar olunca ilk atış geldi.
Önce bir HP milletvekili “Random test yapılmalı” diye temenni etti.
Şimdi Hükümetin Başbakan Yardımcısı da temenni ediyor.
Kudret Özersay yani.
“Random testler daha fazla yapılmalı” diye.
Hükümet temenni yeri ya!
Yerel bulaş arttı ya!
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Biz Günaydın diyelim Kudret Hoca’ya!
Unuttun mu Sayın Özersay, sen Başbakan Yardımcısısın.
1 Temmuzu onaylarken ordaydın.
Pandemi Hastanesi yapılmazken de .
Bulaş artacak dendiğinde de.
Önlem alınması gerektiğinde de.
Yerel bulaş paniği artınca mı akla geldi?
Yapılması lazım da ne demek.
Bir dilek, bir temenni.
Ama o temenniyi ancak biz yapabiliriz.
Sen yapamazsın Hocam.
Sen icra eylemek zorundasın.
Sen halkın temennilerini yerine getirmek zorundasın.
Sen keşke filan da diyemezsin.
Ya yaparsın yada yaparsın.
Çünkü senin yapmamak gibi bir mazaretin yok.
Çünkü senin görevin o.
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Bu yüzden bu eski moda yaklaşımları bitirelim.
Hem Hükümette olup, hem değilmiş gibi yaparak.
“Öyle bir terminoloji kullanalım ki sorumlu biz değiliz” gibi algılansın oyunu bu.
Ama nafile.
Bugün yaşanan herşeyden siz de sorumlusunuz.
En az Ali Pilli kadar.
En az Ersin Tatar kadar.