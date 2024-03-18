Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hakkında soruşturma açılan bürokratlar ve diğer kamu görevlilerinin kamu görevinden uzaklaştırılmaları gerektiğini belirtti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerine yaptıkları çağrıyı yineledi.

“Hakkında sahte diploma iddiasıyla polis soruşturması açılan müdür, mukayyit ve diğer kamu görevlilerinin mahkeme karar verene kadar kamu görevinden uzaklaştırılmaları gerektiğini” kaydeden Özersay, “Kamu Görevlileri Yasası’na göre bunu İçişleri ve Turizm Bakanlıkları ya doğrudan kendileri yapmalı ya da Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan bunu yapmasını talep etmelidir” dedi.

Bakanlıkların bu konuda gecikmeksizin Kamu Hizmeti Komisyonu ile istişare etmeleri gerektiğini ifade eden Özersay, zamanında adım atılmazsa hem devletin zarara uğratılacağını, hem de davanın seyri ile kamu hizmetlerinin verilmesinde birtakım sakıncalar doğacağını belirtti.

Bir yandan müdür ve mukayyit diğer yandan ise bazı başka kamu görevlilerinin sahte diploma ve rüşvet almak gibi iddialarla polis tarafından soruşturulduğunu ifade eden Özersay, mahkeme kararıyla tutuklanıp, serbest bırakılan kişiler hakkındaki polis soruşturmasının devam ettiğini kaydetti.

HP Genel Başkanı Özersay “Bu kamu görevlilerinin bağlı oldukları İçişleri ve Turizm Bakanlıkları, kamu görevlileri konusunda esas yetkili konumda bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu’na danışmalı ve Yasanın 102’nci maddesini uygulamaya koymalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Masumiyet karinesine göre kimsenin mahkeme kararı olmadan suçlu kabul edilemeyeceğini belirten Özersay, şunları kaydetti:

“Ancak mahkeme bu konularda kararını verinceye kadar geçecek süre içerisinde bu şahıslara maaşlarının tamamı ödenecek ve günün sonunda mahkeme kendilerini suçlu bulursa bu geçecek olan süre emekliliklerinden sayılacak. Oysa Yasanın ilgili maddesi uygulanırsa mahkeme karar verinceye değin bu kişiler yarı maaş alırlar ve bu geçecek olan süre de emekliliklerinden sayılmaz.”

Özersay, “Devletin zarara uğratılması ve rüşvet” gibi ciddi iddialar söz konusuyken, hiçbir tedbir alınmadan bu kişilerin kamu görevlerine dönmeleri ve normal maaş çekmeyi sürdürmelerinin hata olacağını ve yasaya aykırı bir durum ortaya çıkaracağını ifade etti. Özersay, “Kamu Hizmeti Yasası’nın 102’nci maddesi tam da bu gibi durumlarla ilgilidir” dedi.