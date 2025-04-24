Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini inceleyecek özel komitede dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullanılacağı milletvekillerine seslenerek, “adaletin önünü tıkıyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

Dokunulmazlığın şimdi değilse bile altı ay sonra, bir sene sonra, milletvekilliğin sona ermesiyle kalkacağını ve yargılamanın gerçekleşeceğini iddia eden Özersay, “Mahkeme önüne çıkmasını engelleyemezsiniz, olsa olsa geciktirebilirsiniz. Ama bunun da dokunulmazlığı kaldırmayanlara siyasi bir bedeli olacak.” dedi.

HP’den yapılan açıklamada, “Ben masumum, dokunulmazlığın arkasına saklanmam” diyenlerin mahkeme önüne çıkmaktan kaçındığını ifade eden Özersay, “Eğer dokunulmazlığın arkasına saklanıyorsanız, mahkeme önünde masumiyetinizi ispat etmekten kaçıyorsanız, korkaksınız!” ifadesini kullandı.

Özersay, “Yürürlükteki kuralları yok sayarak, hem keyfi, hem de siyasi olarak sırf aynı partidensiniz diye bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmıyorsanız, adaleti geciktiriyorsunuz demektir. O nedenle de bu suç işlendiyse suça ortaksınız demektir!” şeklinde konuştu.