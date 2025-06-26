Kudret Özersay, şahsi aracını değiştirmesiyle birlikte mal beyanını kamuoyuna açık şekilde güncelledi. Elektrikli araç kullanımının altyapı yetersizliği nedeniyle sürdürülemez hale geldiğini belirten Özersay, Nissan Leaf aracını verip hibrit Nissan Kicks satın aldığını açıkladı.

Özersay, mal varlığı açıklamasının sadece yüzeysel olmadığını, varlıklarının kaynağı ve borç durumunu da içerdiğini vurguladı. "Bu konuda geçmişte olduğu gibi şimdi de şeffaflık ilkesini sürdürüyorum," dedi.

"Yasaya rağmen denetim yoksa sorun büyüktür"

Milletvekilleri ve bakanların mal beyanında bulunmasının bir yasal zorunluluk olduğuna dikkat çeken Özersay, geçmişte Halkın Partisi olarak bu konuda yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini ve bazı bakanların özür dilemek zorunda kaldığını hatırlattı.

Geçtiğimiz hafta polis soruşturmasının ne aşamada olduğunu öğrenmek için Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını açıklayan Özersay, elde edecekleri bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

“Nereden Buldun Yasası” vurgusu

Hükümette oldukları dönemde hazırlanan ancak hayata geçirilemeyen "Nereden Buldun Yasası" ile ilgili de konuşan Özersay, diğer partilerin destek vermemesi nedeniyle yasa teklifinin raflarda kaldığını ifade etti. Mevcut yasanın kamuoyuna açık mal beyanını engellediğini, bu nedenle Meclis Başkanlığı'nın denetim yetkisinin yaşamsal önemde olduğunu söyledi.

“Yasa uygulanmıyor, sadece beyanlar kasada tutuluyorsa ciddi bir sorun var demektir,” diyen Özersay, yolsuzlukla mücadelede hesap verebilirliğin ve nereden buldun? sorusunun sorulmasının hayati olduğunu vurguladı.