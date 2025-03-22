CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan, durmadan, 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız. Durmayacağız. Kanunsuz, Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa 3 gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Valiliğinin 5 gün süreyle kentte toplanmayı, gösteriyi, eylemi ve açıklamayı yasakladığını hatırlattı.

Bu akşam önce Saraçhane'de, sonra da durumu göre Çağlayan'da olacaklarını dile getiren Özel, "Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan, durmadan, 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız. Durmayacağız. Kanunsuz, Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa 3 gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız. İstanbul'un, Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz." diye konuştu.

Özel, "Biz Türkiye'de ekonomi kötüye gitsin, huzur bozulsun, düzen bozulsun istemeyiz. Düzeni bozmasınlar, düzeni bozmaya kalkmasınlar. Biz bu vakitten sonra aklıselimin hakim olmasını, vicdanların önde olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu konuda hem kararlı hem umutluyuz. Bunun dışındaki seçeneklerin hepsini düşündük. 'Ne yapacaksınız?' diyene cevabımız, korkmuyoruz. Biz korkuyu tükettik." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na, avukatları aracılığıyla bugün adliye süreciyle ilgili ne beklediğini sorduklarını aktaran Özel, "Bana gelen cevap, 'Bu gece benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var, yarın kurulacak sandıklardır.' Yarın kurulacak ön seçim sandığını, Türkiye'nin gelecekteki sandıklarının güvencesi olduğu için önemsiyor. 86 milyona emanet etmiştir." dedi.

- "Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 5 bin 960 sandık kurduk"

Özel, yarınki Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 5 bin 960 sandık kurduklarını, bunun yanı sıra aynı sayıda da dayanışma sandığı olacağını, burada da CHP üyesi dışındaki vatandaşların dayanışma oyu kullanabileceğini söyledi.

Kendisinin de Saraçhane'de kurulacak sandıkta oy kullanacağını kaydeden Özel, İstanbulluları da oylarını kullandıktan sonra Saraçhane'ye beklediklerini kaydetti.

Özel, günün belli saatlerinde dayanışma sandıklarının başında, sandık görevlisi olarak, genel başkan olarak kendisinin de görev yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum 06.40'ın, 4 gün sonrası yarın sabah 06.40. Oylamaların başlamasına 1 saat 20 dakika kala Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süresi doluyor, mahkeme bir karar vermiş olacak. Dayanışma sandığında sizleri Ekrem İmamoğlu'yla birlikte karşılamayı da umuyoruz. Ekrem Başkan bu sıkıntılı 4 gün bittikten sonra özgürlüğüne kavuştuğunda yuvasına, Saraçhane'ye gelecek. O da ayrı bir coşku katacak diye ümit ediyoruz."

İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiğini ve hızlı şekilde savcılık ifadesinin başlamasını ümit ettiklerini belirten Özel, "Orada götürüyorlar, saatlerce nezarethanede tutuyorlar. Hızla bu işlerin yapılmasını, hakim karşısına çıkmasını, vicdanını, mesleğini savunan hakimlerle muhatap olmasını, gerçeğe ışık tutacak yanıtlarının alınmasını ve hızla serbest bırakılmasını bekliyoruz." diye konuştu.