Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yağışların yarattığı olumsuzlukları olumluya çevirmek ve su kaynaklarını doğru, verimli şekilde kullanmak için gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yılmazköy’den Yayla’ya kadar ilerleyen suyun denize aktığını görmekten üzüntü duyduğunu ifade eden Özçınar, suyun denize gitmesini önlemek için Yuvacık Göleti’nin genişletilmesi ve Serhatköy’de ikinci bir gölet oluşturulması gibi projelere ihtiyaç olduğunu kaydetti

Özçınar, yoğun yağışlarla ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu. Önemli olanın yağışlardan maksimum faydayı sağlayacak tedbirlerin alınması olduğunu vurgulayan Özçınar, ülke genelindeki tüm belediyelerin bu yönde ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Gölet ve baraj sayılarının verimli şekilde artırılmasının gerekliliğine işaret eden Özçınar, küresel ısınmanın etkileri altında yağışların ülke için bir bereket olduğunu söyledi.

Güzelyurt’ta yaşanan bazı sıkıntıların yapısal sorunlardan kaynaklandığını dile getiren Özçınar, seviyesi düşük yapılarda ortaya çıkan sorunların çözümü için yasal düzenlemelerin de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.