Özçınar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün, Bandırma Vapuruyla Samsun’a vardığı bu özel günü Gençlik ve Spor Bayramı” olarak, Türk gençliğine armağan ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Kurtuluş mücadelesini başlatan bu özel gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan güvenini ve geleceğin inşasında gençlerin önemini vurgulayan bir mesaj taşır.

Gençler olarak sizler, ülkemizi daha ileriye taşıyacak neslin temsilcilerisiniz. Siz gençlerin azmi, kararlılığı ve enerjisiyle aydınlık bir geleceğe olan inancımız tamdır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anıyorum.”