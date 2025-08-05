Ozanköy ve Alsancak’ta dün çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Ozanköy’de dün saat 16.30'da bir evin bahçesindeki havuz motor odasında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında 10 adet sigorta kesici, 1 adet 2’li priz, 1 adet zamanlayıcı, 3 adet kondaktör ve 1 adet sigorta otomatiği yanarak zarar gördü.

-Alsancak’ta araç yandı

Öte yandan, Alsancak’ta dün gece 23.30'da park halindeki KC 020 plakalı van aracın motor kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında araç tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.