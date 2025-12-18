Girne’de bir otelin restoranında, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 73 yaşındaki N.P’yi (E) iterek yere düşürüp, kalça kemiğinde kırık oluşmasına sebep olan zanlı M.A.(E-46), tutuklandı.

Polis basın bülteninde dün akşam meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Zümrütköy’de rahatsızlık yaratan alkollü şahıs tutuklandı

Zümrütköy’de, 141 miligram alkollü olan Ö.T.(E-38), kamuya açık bir yerde bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.

- KKTC'de izinsiz ikamet eden yedi kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen yedi kişi tutuklandı.