Çatalköy’de bir otelin plajında kendilerini otele taşımadığı gerekçesiyle golf aracına zarar veren alkollü iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece saat 23.00 sıralarında otelde müşteri olarak bulunan 243 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.K.(E-37) ve 216 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.Ö.K.(K-38) araca tekme attı. Kişiler aracın geri görüş kamerası ile GPS cihazını ve kendilerini sakinleştirmeye çalışan otel personeline ait iki el telsizini de yere atıp kırdı.

Soruşturma devam ediyor.