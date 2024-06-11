Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile SOS Çocukköyü Derneği iş birliğinde ‘’Ortak Çalışma Anlayışı Geliştirme Atölye Çalışması’’ düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KTAMS Toplantı Salonu’nda yapılan atölye çalışmasına her iki kurumdan alanında uzman 37 personel katıldı.

Atölye çalışmasının ilk oturumunda, Prof. Dr. E. Biran Mertan “Çalışma Modeli", Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Kaza Sorumlusu Yeşim Gürçınar “0-24 Yaş Odaklı Çalışma Kapsamı ve Sağlanan Hizmetler" ve SOS Çocukköyü Derneği Temsilcisi Refika İnce "SOS Çocukköyü Derneği Çocuk ve Genç Odaklı Çalışma Kapsamı” başlıklı sunum yapıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, açılışta yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi ve SOS Çocukköyü Derneği arasında çocuk koruma politikalarının geliştirilmesi ve iş birliğine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini açıkladı.

İkinci oturumda ise "Çocuk Koruma Sistemi", "Çocuk Kabul/Geçiş/ Çıkış Süreçlerinin Değerlendirilmesi", "KKTC’de Alternatif Bakım ve Destek Mekanizmaları" başlıklarında sosyal hizmet uzmanlarının görüş ve önerilerinin ele alındığı atölye çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmanın sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi ve SOS Çocukköyü Derneği'nin ortak görüş ve beklentilerinden oluşan "Çocuk Koruma ve Müdahale Yaklaşımları Öneri Belgesi", ilgili bakanlıklar olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarına öneri belgesi olarak sunulacak.

(DOĞ/FEZ) Fotoğraflı