Işık Kitabevi’nden verilen bilgiye göre, 2018-2020 yılları arasında Tantana mizah dergisinde yayımlanan “Bir Gün Memleket Yönetiyoruz” serisindeki öykülerin romanlaştırılmış hali olan kitap, “İktidar Günleri”, “Muhalefet Günleri” ve “Ve Yeniden İktidaaar...” olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Bir bakan ve onun özel kalemi Hulusi arasındaki ilişkiyi merkeze alan romanda, Bozkurt, bürokrasi, nepotizm, popülizm, yönetim anlayışı ve toplumsal sorunları keskin bir mizah diliyle eleştiriyor. Roman, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi ve toplumsal hafızasını da yansıtıyor.

Ocak 2025’te Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan 304 sayfalık kitabın kapak tasarımı Orkun Bozkurt'a, kapak ve kitap karikatürleri M. Serhan Gazioğlu’na, arka kapak karikatürü ise Mustafa Tozakı’ya ait.

Kitabın önsözünü ise karikatür sanatçısı Hüseyin Çakmak kaleme aldı.