AB dönem başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova'yı ziyaret etmesi, birlik adına “müzakere yapma yetkisi olmadığını” söyleyen AB ülkeleri tarafından eleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin dönem başkanlığını devralmasından birkaç gün sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı sürpriz ziyaret nedeniyle Brüksel'in tepkisini çekti.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Orban'ın perşembe günü yaptığı Moskova ziyareti, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile pazartesi günü Kiev'de gerçekleşen ve ikilinin nispeten samimi bir görüşme yaptığı söylenen sürpriz bir toplantının ardından geldi.

Moskova gezisine ilişkin haberlerin ortaya çıkmasının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, görev süresi boyunca birlik adına müzakere yapma konusunda "hiçbir yetkisi" olmadığını hatırlatarak Orban'a tepki gösterdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Moskova'ya ziyaretinizle ilgili söylentiler doğru olamaz, değil mi?" diye sordu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, haberi "rahatsız edici" olarak nitelendirerek, Orban'ın ziyaretinin başkanlık görevlerinin "göz ardı edildiğini" gösterdiğini ve AB'nin çıkarlarını "zayıflattığını" söyledi.

Orban, AB ülkelerinden gelen tepkilere dair sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "AB dönem başkanlığının AB adına müzakere yapma yetkisi olmasa bile arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz," diyerek "barış yolunda" adımlar atacağını söyledi.

Orban'ın Kiev ve Moskova ziyaretleri, Macaristan'ın göç politikalarının daha katı bir şekilde uygulanması, Avrupa savunma stratejisinin geliştirilmesi dahil olmak üzere önümüzdeki altı ay boyunca hükümetin önceliklerini duyurma girişimlerini de gölgede bıraktı.