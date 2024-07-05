Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, Mağusa’da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında 33’ü ithal, 9’u yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edilerek Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 33 numunenin hepsi temiz çıkarken 9 yerli üründen birinde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı. Mağusa sakini Selim Tuğrul’a ait, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi.