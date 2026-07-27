ABD merkezli yapay zeka şirketinin bir numaralı ismi, bir podcast programında şu görüşleri dile getirdi:

“Birincisi her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız.

İkincisi baştaki dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız.

“Şu an itibarıyla yapay zeka, insanı taklit etmekten öteye geçip öngörülemez şekilde gelişebildiği evreye ulaştı. Bu, 10 yıl önce uçuk bir hayalden ibaretti ancak şimdi bu, dünya için çok olumlu sonuçlar doğuracak.”

OpenAI CEO’sunun kaygıları da var:

“Yine de bazı şirketlerin bu konudaki vizyonunu çok korkutucu. Bunların önüne geçmek için çabalayacağım.

Güvenlik sorunları ve mesleklerin geleceği gibi yapay zekayla alakalı büyük belirsizlikler sürüyor ancak en büyük korkularımızdan biri dünyada yapay zeka otoriterliği oluşması.

Belirli bir grup kişi ya da şirket, yapay zekayla dünyayı kontrol edebileceğini sanması çok kötü olur. Yapay zekaya erişimin yaygınlaşması, otoriterlik oluşmadığı takdirde insanların refahını büyük oranda artıracaktır.”

ABD’li milyarder Elon Musk, OpenAI şirketinin kurucularına açtığı davada “Yapay zeka hepimizi öldürebilir” demiş, yapay zekayı eğitme sürecini, çocuk yetiştirmeye benzetmişti.