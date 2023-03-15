Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Facebook üzerinde açmışoldukları online alış veriş sayfası üzerinden satmış olduğu elektrikli bisikletin parasına almasına rağmen teslim etmeyerek sahtekarlıkla para temini suçu işlediği gerekcesi ile tutuklanan zanlı Simon Gebremariam Gebremıchael mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahaqdet veren polis memuru Ali Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun 6 Mart 2023 tarihinde internet üzerinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Mobilezone 247 isimli sayfada, kendisini sitede çalışan gibi gösteren ve GKRY'de sakin Senga JOSEPH olarak tanıtan şahısın, internet üzerinden bir adet elektrikli bisikleti satın almaya çalışan Girne'de sakin B.Y’den sahtekarlıkla ve dolandırmak kastıyle iki seferde toplam 8000 TL parayı Simon Gebremichael Gebremariam adına Türkiye İş Bankasındaki hesabına havale edilmesini sağlayarak sahtekarlıkla para temin ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikayet üzerine 13 Mart 2023 tarihinde meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan Simon Gebremariam Gebremichael isimli şahıs Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis ilk etapda zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu bu beyanların araştırılacağını ayrıca meseleye bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin daha arandığını söyleyerek zanlının ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.