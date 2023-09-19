Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İşletmeciliğini yaptığı Özcan Kasap isimli iş yerinde kurusıkı silah bulunarak tutuklanan Önder Özcan bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 15 Eylül 2023 tarihinde Haspolat’ta zanlının işletmeciliğini yaptığı Özcan Kasap isimli iş yerinde Lefkoşa ÇÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrolde kasap dükkanının doğu kısmında mutfak olarak kullanılan bölüm içerisindeki banko dolabının üst çekmecesinde 1 adet kuru sıkı olduğuna inanılan Zoraki Mod-917 marka siyah renk tabanca tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, söz konusu tabancayı ismi tespit edilen bir şahıstan aldığını beyanında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının yapmış olduğu beyanların araştırıldığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Polis, zanlının devam eden soruşturmaya etki edemeyeceğini belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.