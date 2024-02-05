Haber: Ergün Yahat

Kilitkaya köyünde Cumartesi akşamı çocuklarınıda yanına alarak kayıplara karışan Huriye Zabitleri başta eşi Öncül Zabitler olmak üzere ailesi ve polis teşkilatı her yerde arıyor.Öncül Zabitler eşim ve çocuklarımın bugüne kadar bulunmamasından endişe etmeye başladım dedi.

Polis, Kilitkaya'da sakin 32 yaşındaki Huriye Zabitler, çocukları 6 yaşındaki Feride Ecem Zabitler ve 4 yaşındaki İsmail Zabitler ile birlikte 3 Şubat 23:00 sıralarında evden ayrıldıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığını belirtti.

Bahse konu şahısların arandığını belirten polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.