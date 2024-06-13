Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Türkmenistan vatandaşı Vepa Mamedov tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şefik Karabacak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 11.40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için gelen Lefkoşa'da sakin Vepa Mamedov'un yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'ye ön izin ile geldiğini ,30 günlük vize ile giriş yapıldığı halde bu süre içerisinde herhangi bir işlem yaptırmadığından dolayı 20 Kasım 023 tarihinden itibaren toplam 205 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.