Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Ltd isimli işyerinin müstahdemi olan zanlı Ömer Deveci tahsil ettiği paraları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı. Bulak huzurda bulunan zanlı Ömer Deveci’nin “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlın Deveci’nin 2023 yılı Mart-Haziran tarihleri arasında Lefkoşa’da müstahdemi olduğu iş yerine ait tahsil etmiş olduğu ve müşterilere verdiği 93632, 94051, 94430, 94440, 94443, 94450, 94861 nolu tahsilat makbuzlarının köklerine faklı isimler ve miktarlar yazmak suretiyle sahteleyerek ve yine tahsilat makbuzu vermeden tahsil etmiş olduğu paralarla birlikte toplam 60.367,96TL’yi Arnet Ltd’e teslim etmeyerek sirkat ettiği yönünde aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve akabinde sözlü beyanlar yaptığını bu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, konu paraları tahsil ettiği iddia edilen işyerlerinden ifade temin edilmesi gerektiğini belirtti. Polis soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.