Rum Ombudsman Maria Stilyanu'nun Lottidi ırkçı güdüleri kınayan ve cezalandıran kurumsal ve yasal çerçeve olmasına rağmen, yabancı uyruklu kişiler aleyhindeki ırkçı olaylarda artış gözlemlendiği tespitinde bulunduğu kaydedildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Rum tarafında yabancı uyruklu paket servisçilere karşı son zamanlarda yapılan saldırılara atıfta bulunan Lottidi, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) önerilerinin uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Son 11 ayda Limasol ve Lefkoşa’nun Rum kesiminde yabancı uyruklu paket servisçiler aleyhinde birçok saldırı gerçekleştiğini ve olayların çoğunun son iki ayda Limasol’da gerçekleştiğini dile getiren Lottidi, bunların muhtemelen önyargılı bir güdüyle gerçekleştirildiğini ifade etti.