Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u kabul etti. Kabulde, İlkan Varol Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 35. ve 36. Dönem Raporlarını sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ombudsman İlkan Varol Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Ocak-Haziran 2023 ve Temmuz -Aralık 2023 dönemlerini kapsayan 35. ve 36. Dönem Raporlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ombudsman’ın ülkede önemli bir yere sahip olduğunu, çalışmalarını takip ettiğini ve Varol’un katıldığı uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetindeki çalışmalarını takdirle izlediğini ifade etti. Tatar, Varol’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ombudsman İlkan Varol ise konuşmasında, Dairenin işleyişi ve katıldıkları uluslararası toplantılarla ilgili bilgi verdi. Varol, Tatar’a, kadro yetersizliğinin ve hukukçu ihtiyacının giderilmesi için tamamlanan yasa çalışması hakkında da bilgi aktardı.