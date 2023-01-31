Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Tatlısu ana yolunda kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın yaşamını yitirmesine neden olan kazaya yol açan Duran İnce hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Soyer açıkladı.

Ölümlü kazalarda artış olduğuna değinen Soyer, bu tür kazaların büyük acılara yol açtığını dile getirdi. Başkan Soyer, meydana gelen kazada bir kişinin yaşamını yitirdiğini, sanık dahil 5 kişinin yaralandığını belirtti. Soyer, sanığın kaza sonucu ağır yaralanarak kalıcı hasar kaldığını belirtti. Soyer, tüm olguları değerlendirdiklerini ifade etti. Soyer, sanığın avukatının beyanında müvekkilinin şeker hastası olduğunu, kaza anında baş dönmesi yaşadığını söylediğini belirtti ve bu hususu dikkate aldıklarını söyledi. sanığın sabıkasız olmasını lehine değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Soyer 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Girne - Tatlısu ana yolunun 1- 2 kilometreleri arasında 9 Haziran 2019 tarihinde saat 10.40 sıralarında meydana gelen kaza şerit ihlali nedeniyle oldu. Minibüs sağ şeride geçti, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı.

Duran İnce yönetimindeki TLR 463 plakalı minibüsle Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Minibüs, o esnada karşı istikametten gelen Mehmet Uzun yönetimindeki PH 352 plakalı kamyonla çarpıştı. Sürücü ve bazı yolcular yoldan çıkıp bariyerlere çarparak durabilen minibüste sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı yolcular, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Yıldırım (E-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs şoförü Duran İnce, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yolcular Furkan Ganar (E-19), Şaban Kılıç (E-26), Sarah Jane Morris (K-42) ve Graham David Cox (E-34) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.