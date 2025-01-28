(Kamalı Haber) - Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda ölümle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Abdullah Pirliyew, tedbirsiz, sürat ve dikkatsiz araç sürerek ölüme sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş, alkollü araç kullanma suçlarından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu Ozan Avcı, 6.01.2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan zanlının seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi. Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, zanlının kaza mahaline giden polislere, sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini, takriben 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan alkol testinde zanlının 136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis çavuşu Avcı, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede 2016 yılından beri çalışma izniyle bulunduğunu, annesi, ablası ve akrabalarının KKTC’de yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.