Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel , Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’deki deprem sonrası katkıları nedeniyle Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şampiyon Melekler Voleybol Takımı'nın vefatının yürekleri yaktığını vurgulayarak, yargı sürecinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Oktay, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun katkılarıyla inşa edilecek konteyner köy ile de Şampiyon Melekler’in kalplerinde yaşatılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasının ve dünyaya açılmasının Türkiye’nin öncelikli meselesi olduğunu kaydeden Oktay, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla Kıbrıs Türkü’nü desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Oktay, Kıbrıs Türkü'nün haklarını görmezden gelen hiçbir girişimin başarıya ulaşmadığının tarihsel süreçte görüldüğünü kaydederek, KKTC’nin tanınması çağrısını da yineledi

Oktay, KKTC'de gerçekleştirilecek projelerden bahsederek, Derinya’da 1192 sosyal konut yapılmasıyla ilgili plan ve projenin tamamlandığını, en kısa zamanda inşaatları başlatacaklarını belirti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de tarihin en büyük felaketiyle yüzleşildiğini ve sıkıntılı günlerden geçildiğini belirterek, “Deprem sonrası Anavatanımızın yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik, Azerbaycan ile birlikte en fazla arama kurtarma ekibi gönderen ülkeyiz” dedi.

Üstel, görüşmelerinin, deprem nedeniyle oldukça hüzünlü bir toplantıda, oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak Türkiye’nin ekonomik ve siyasi desteğinin artarak devam ettiğinin teyit edildiğini belirtti.

Üstel, İsias Otel ile ilgili yargı sürecinin hızlı ilerlemesi ve suçluların cezalandırılması konusunda Türk yargısına güvendiklerini vurgulayarak Kıbrıs Türk halkının suçluların hak ettikleri cezaları almalarını talep ettiğini sözlerine ekledi.