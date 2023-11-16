İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’u kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret anısına karşılıklı plaket ve pano takdim edildi.
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’u kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret anısına karşılıklı plaket ve pano takdim edildi.
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