TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel'i ziyaret etti TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel'i ziyaret etti

 İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’u kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret anısına karşılıklı plaket ve pano takdim edildi.