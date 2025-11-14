İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 42 yıldır egemenliğine ve özgürlüğüne kararlılıkla sahip çıktığını vurguladı.

Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve bu güçlü dayanışma sayesinde KKTC’nin her geçen gün daha da güçlenerek büyüdüğünü ifade eden Oğuz, Cumhuriyetin 42. yılını gurur, onur ve büyük bir mutlulukla kutladıklarını belirtti.

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için bir dönüm noktasıdır” diyen Oğuz, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren mücadeleler sonucunda kendi kaderini tayin hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini hatırlattı.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı, savaş yıllarında verdiği çetin mücadelelerle ve Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle adadaki varlığına, özgürlüğüne ve bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlüğün, bağımsızlığın ve egemenliğin simgesidir. KKTC’nin ilanı, bugün ve yarınlarımız için atılmış en büyük ve en anlamlı adımdır.”

Oğuz, Kıbrıs’ta iki taraf için eşit şartların sağlanması gerekliliğinin bugün de Kıbrıs Türk tarafının değişmez duruşu olduğunu vurguladı. Yıllardır uygulanan haksız izolasyonların sona ermesi gerektiğini ifade eden Oğuz, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü mutlaka güvence altına alınmalıdır. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Oğuz mesajının sonunda, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü için büyük fedakârlıklarla mücadele veren liderleri ve şehitleri de anarak şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için büyük emek ve fedakarlıkla mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 42. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”