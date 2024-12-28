(Kamalı Haber) – Haspolat’ta Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun bahçe kısmında meydana "Kavga, Rahatsızlık Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma " suçlarından tutuklanan zanlı Kamer Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Kamer Doğan "Kavga, Rahatsızlık Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma " suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kuşak zanlının 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun bahçe kısmında Haspolat'ta sakin ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Fevzi Taha Çokgün ve henüz tespit edilemeyen ve aran şahıslar bir taraf yine aynı yerde sakin Feyzullah BARUG ve zanlı Kamer Doğan, bir taraf olup çevredekileri rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptıktan sonra elleri ve ayakları ile birbirlerinin muhtelif yerlerine kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alarak Uygunsuz Tavrı Harekette bulundukları esnada zanlı Kamer Doğan henüz tespit edilemeyen bıçağı yanına alarak kanunsuz bıçak taşıma suçunu işledikten sonra konu bıçağı Feyzullah Baruğ’a verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kuşak söz konusu bıçağın halen arandığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Kamer Doğan bıçağı ben aldım ancak koktuğum için yanıma aldım. Onlar sarhoştu ve saldıra bilirlerdi. Daha sonra Feyzullah yanıma gelip benden bıçağı aldı. Bıçağı getirdiğim için pişmanım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kamasına emir verdi.