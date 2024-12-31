(Kamalı Haber) – Haspolat’ta Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun bahçe kısmında meydana “Ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Feyzullah Baruğ bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Feyzullah Baruğ’un " Ağır Yaralama, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun bahçesi içerisinde zanlı Baruğ aralarında klima anlaşmazlığı sebebiyle aynı yerde sakin Fevzi Taha Çokgün ile tartıştığı esnada meydana gelen kavga neticesinde arkadaşı Kamer Doğan'dan alıp tasarrufunda kasten ve kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bir bıçağı taşıdıktan sonra bıçağı Fevzi Taha Çokgün’ün sağ karın kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti. Polis müştekinin kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını, zanlı Baruğ’un ise temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Fevzi Taha Çokgün’ün ameliyat edildiğini, doktorlardan alınan bilgiye göre sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edileceğini öğrendiklerini söyledi. Polis, ayrıca 3 günde bıçağın bulunduğunu, olay yerinin tespit edilip kan izlerinin fotoğraflandığını, zanlının olay günü giydiği kıyafetlerin de emare alındığını söyledi. Polis, bıçağın DNA analizi için Ankara’ya gönderileceğini, soruşturmanın süreceğini ifade etti. Polis, bu aşamada zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu söyledi ve uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.