ÖDÜLÜM KKTC HALKIMA ARMAĞANIMDIR

Ergün Yahat

Ülkemizi her platformda temsil eden ve birçok başarı ödülleri alan ülkemizin adından sürekli söz ettiren başarılı iş kadınlarımızdan Bahar Denizoğlu'na Gelişen Türkiye Ödülleri gecesinde Kıbrıs'ın yine en başarılı iş kadını ödülune layık görüldü.

Yıldızlar Gecesi Bir Fidan Bir Nefes Gelişen Türkiye Ödüllerde ' KKTC'nin en başarılı #İşKadını seçilmiştir.

Denizoğlu ; " Her platformda ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum bu ödülü güzel ülkemize armağan ediyorum" dedi.