Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, “silah bırakma” çağrısını yineledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre hakkındaki ömür boyu hapis cezasının infazına İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda devam edilen Öcalan, bölücü terör örgütüne yönelik çağrısında, 27 Şubat'ta yaptığı "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını savunmaya devam ettiğini söyledi.

Öcalan, gelinen noktanın değerli ve tarihi nitelikte sayılması gerektiğini, bu gelişmelerin İmralı'da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yaşandığını, görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine dikkat gösterildiğini aktardı.

Öcalan, varılan aşamanın yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kıldığını belirterek, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM'de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir." ifadelerini kullandı.

PKK'nın ulus devletçi bir amaçtan vazgeçtiğini, varlığını sona erdirdiğini bildiren Öcalan, şöyle devam etti:

"Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır."

Silah bırakmaya ilişkin detayların belirleneceğini ve hızlıca hayata geçirileceğini söyleyen Öcalan, "Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor." dedi.