Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 9 yaşındakini oğlunu öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan N.Y bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, huzurda bulunan zanlı N.Y’nin 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara Bölgesindeki evinde psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, olaydan bir gün önce Girne'de kalmış olduğu oteldeki bornoz üzerinden almış olduğu 150 santim uzunluğundaki bornoz kuşağı ile henüz 9 yaşındaki oğlunun boğazını sıkıp öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 18 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilerek, rapor alındığını açıkladı. Polis, rapora göre zanlının hem olay esnasında hem de şu anda ceza-i ehliyetinin olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemesi kapsamında girerek, tutuklu yargı talep etti. Savcı Hasan Boşnak, olayla ilgili polise sorular yönetti. Polis, zanlının olaydan bir gün önce ailesiyle Girne’de bir otelde tatil yaptığını, oradan bornoz bağı aldığını, tatilden döndükten bir saat sonra söz konusu suçu işlediğini belirtti. Polis, zanlının kendisine direnen oğlunun sırtına dizi ile bastırıp, boğma eylemini sürdürdüğünü, çocuk bayılınca öldüğünü düşünerek, bıraktığını, komşuların evin avlusundaki eşine “Oğlumu boğarak öldürdüm” dediğini aktardı. Polis, zanlının eşinin eve girdiğinde çocuğu baygın ve halının üzerinde ağzından kan gelmiş bir şekilde görüp, ambulansı aradığını belirtti.

Polis, olay yerindeki halının ve bornoz bağının emare alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde psikoloji bozulduğu için söz konusu suçu işlediğini söylediğini aktardı. Savcı Hassan Boşnak, çocuğun son durumunu da sordu. Polis, babasıyla kaldığını, düzenli olarak psikolog desteği gördüğünü açıkladı.

Savcı Hasan Boşnak, zanlının işlediği suçların ceza yasasındaki en ağır suçlardan biri olduğunu, mahkum olması halinde ciddi hapislik cezası alacağını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin 2018 yılında Barış Ruh’ta tedavi gördüğünü, halen ilaç kullandığını, olayın şizofrenik bir vaka olduğunu kaydetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlı N.Y’ın işlediği iddia edilen suçların ciddiyetine vurgu yaptı. Yargıç, tüm olguları değerlendirerek, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.