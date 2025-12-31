New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasında yer alan belgelerin gözden geçirilmesi için daha fazla avukattan yararlanacak.

Bakanlığın Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamasının ardından, yaklaşık 5,2 milyon sayfanın mercek altına alınacağı ortaya atıldı.

En az 20 Ocak'a kadar sürmesi beklenen belge inceleme işlemlerinde yer alacak avukat sayısının, yaklaşık 400'e çıkarılmasının hedeflendiği iddia edildi.

Bu kapsamda, ulusal güvenlik ve ceza davaları üzerinde çalışan savcıların yanı sıra New York ve Florida'daki savcılık ofislerinde görev yapan savcıların da sürece dahil edileceği öne sürüldü.

Bakanlık 25 Aralık'ta Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamıştı.

- "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

- Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

